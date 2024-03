Tragedia del Vega 10. Le commemorazioni

Domenica 3 marzo omenica 3 marzo, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, si tiene la commemorazione del 47° anniversario della tragedia del ‘Vega 10’, l’aereo C-130 che precipitò sul Monte Serra il 3 marzo 1977. Nello schianto persero la vita 38 cadetti e un ufficiale dell’Accademia Navale di Livorno e i 5 membri dell’equipaggio, appartenenti alla 46a Brigata Aerea di Pisa. Alle 9,30: Celebrazione Messa nella Pieve dei Santi Giovanni ed Ermolao, alle 11 la deposizione della corona al monumento in ricordo dei “Ragazzi del Monte Serra” a La Gabella, alle 12,15, commemorazione al Sacrario. In caso di maltempo la cerimonia sarà svolta in forma ridotta. Su disposizione della polizia municipale di Calci, dalle 7 alle 13 di domenica in piazza della Propositura e in via Granucci divieto di sosta e rimozione coatta, salvo per i veicoli dei partecipanti alla cerimonia.