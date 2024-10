Tragedia al casello dell’A11. Scontro motorino-camion. Muore un ventinovenne

L’impatto è stato violentissimo: niente da fare per un giovane in sella a un ciclomotore. Tragico incidente ieri alle 17.15 all’uscita del casello autostradale di Capannori in località Frizzone, tra la rotonda adiacente lo scalo merci e via del Rogio. Per cause in corso di accertamento, si è verificato lo scontro tra un ciclomotore e un camion. Lanciato l’allarme, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce Verde di Porcari con medico a bordo. I soccorritori si sono resi subito conto delle condizioni disperate del ferito, un marocchino di 29 anni, Bouchaib Jarmouni, residente a Cascina. Nonostante i tentativi di rianimazione sul posto e la partenza a sirene spiegate verso il San Luca, il giovane è deceduto durante il trasporto. Sotto choc il conducente del mezzo pesante. Sul luogo della tragedia sono giunti anche gli agenti della Polizia municipale di Capannori per i rilievi e per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Non è la prima volta che in quella zona si verificano incidenti gravi, almeno un paio di mortali negli anni passati.

M.Stef.