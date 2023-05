Tradizioni: la Parte di Mezzogiorno celebra la patrona Santa Caterina da Siena

Pisa, 3 maggio 2023 – La parte di Mezzogiorno ha celebrato con una santa messa, sabato 29 aprile, Santa Caterina da Siena Patrona d'Italia e di Mezzogiorno all’interno della chiesa di Santa Cristina in lungarno Gambacorti.

Santa Caterina da Siena proprio in questa chiesa ricevette, il primo aprile 1375, le Sacre Stigmate mentre era inginocchiata davanti ad un crocifisso dell’edificio religioso pisano a pregare quando si verificò il miracoloso evento. Dove avvenne il fatto oggi si trovano l’altare dedicato alla Santa senese e una lapide che descrive l’episodio. Alla destra dell’altare maggiore, un dipinto di Domenico da Passignano testimonia il momento in cui la Santa senese ebbe in dono da Nostro Signore le Sacre Stigmate.

Si narra inoltre che, mentre era in meditazione, Caterina sentì un gran rumore provenire dall’esterno, domandando il motivo di tanto fracasso le venne detto che erano i preparativi del Gioco del Ponte che poteva ricordare una battaglia vera e propria e ciò la sorprese al punto da chiedere l’intercessione di Dio per far sì che si evitassero morti durante lo svolgimento del Gioco.

Durante la funzione religiosa sono stati deposti due mazzi di fiori, uno della città di Pisa e uno di Mezzogiorno, presso la statua di Santa Caterina che si trova all’interno dell’edificio. Vista l'importanza della ricorrenza il comando di parte ha deciso di far benedire le sei bandiere di parte proprio in questa data.

Prima della celebrazione della funzione religiosa le sei bandiere sono state "mostrate" alla città percorrendo Corso Italia, scortate dal picchetto di Mezzogiorno e dal vessillo di Parte per essere poi benedette proprio nella chiesa di Santa Cristina. La giornata si è conclusa al quartier generale di Mezzogiorno, dove è stato consegnato un riconoscimento allo storico capitano del Sant'Antonio Franco Ceccanti.