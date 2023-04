"Tra le parole": corso sui linguaggi della scrittura

Approfondire i diversi linguaggi della scrittura tra i banchi di scuola. E’ partito nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento del Liceo Buonarroti il progetto "Tra le parole: leggere, scrivere, pubblicare, comprendere" in collaborazione con la casa editrice pisana DreamBook Edizioni. Nel primo incontro i ragazzi hanno incontrato una giovane "collega", Giulia Perlongo, studentessa del classico Galilei e autrice del romanzo "Soraya – la ragazza che si ribellò al sistema", e esempio di come si possa esprimere con compiutezza, originalità e suggestione, pur in giovanissima età, tematiche di grande attualità. Il secondo incontro si è tenuto con il giornalista e editore Stefano Mecenate e con il docente di filosofia, Giovanni Bruno (nella foto), che con la professoressa Bartalucci hanno condiviso questo progetto, per affrontare il tema dei significati che si celano dietro e dentro le parole e gli aggettivi usati dai giornalisti di quotidiani e periodici. Prossimi incontri previsti nei mesi di aprile e maggio, proporranno un approfondimento dell’uso delle parole nei romanzi e nelle canzoni mentre un appuntamento "speciale" sarà dedicato al racconto sul campo nell’ambito del giornalismo. "Il progetto ‘Tra le parole’ - spiega Bruno - vuol incentivare una lettura consapevole e critica nei giovani che denunciano, in genere, scarso interesse per la lettura. Saper leggere e saper scrivere non servono solo a superare l’esame di maturità, ma a rendere studenti e studentesse, cittadini consapevoli, responsabili e in grado di decifrare la realtà elaborando strategie costruttive per migliorare la società".

I. V.