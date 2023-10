"Tpl, accordo capestro per gli errori del Pd"

"Si può essere concordi con Ciccio Auletta quando definisce l’accordo votato in Consiglio Comunale sul TPL come “capestro” che obbliga inevitabilmente l’amministrazione ad un grosso impegno, ma si fa presto a criticare dall’opposizione, poi c’è da governare il territorio che ha esigenze quotidiane". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia Maurizio Nerini. "Che i conti non tornassero si sapeva da tempo – aggiunge Nerini – come sappiamo che gli errori hanno nomi e cognomi e appartenenze partitiche dell’ex governatore Rossi con il PD, errori oggi riconosciuti palesemente, ma senza che Rossi paghi. Errore spacchettare il trasporto pubblico locale in Toscana dando importanza alla zona metropolitana che ha più peso specifico e dilaniare le altre parti della regione, nessun controllo e nessuna programmazione, tutto scaricato sulla spalle degli utenti. Toscana bloccata per 10 anni, con esigenze e costi e cambiati, ora con decisioni inconcepibili, vedi “T0” che rimandano scelte con ricadute inevitabili sui comuni".

"Con i nostri atti come il Piano Urbano Mobilità Sostenibile – continua Nerini – siamo andati a cercare di dare risposte scontrandoci con il quotidiano, oggi nella definizione di accordo, risparmiando 500mila euro, nel contempo incrementiamo servizi non programmati, ma necessari: rivisitazione di alcune tariffe, agevolazioni per dipendenti comunali e studenti, attenzione al Litorale Pisano anche per l’estate, istituzione della navetta con il Parco di San Rossore e delle corse per Montacchiello e la sede Usl. Poi una vittoria personale per l’istituzione della circolare sui Lungarni, pensata dal sottoscritto con un ODG nel lontano 2014, riproposta nel 2018, ma stoppata dalla famosa gara.Tutta colpa di Rossi e del PD che “sgoverna” ancora, ecco perché si devono vincere le elezioni del 2025".