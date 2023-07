Tour "stellare" sulle mura "Uno sguardo sulla luna"

di Enrico Mattia Del Punta

Dal miracolo del programma Apollo alla piazza dei miracoli di Pisa. Uno sguardo sulla luna direttamente dalle mura pisane. È l’iniziativa organizzata in notturna per sabato 29 luglio e in occasione del 54esimo anniversario dello sbarco sulla Luna. Sarà un vero e proprio tour tra le stelle, con telescopi e astronomi pronti a raccontare i misteri dello spazio profondo. L’evento è organizzato dalle Mura di Pisa e a guidare i partecipanti tra astri e pianeti saranno gli astronomi dell’Università di Pisa, in collaborazione con il Museo degli Strumenti di Fisica, la Ludoteca Scientifica (Sistema Museale d’ateneo dell’Università di Pisa), con il Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa, con il professor Sergio Giudici e con il dottor Francesco Maio.

Per l’occasione sarà possibile in via eccezionale e straordinaria salire in cima alla Torre Santa Maria, a 25 metri di altezza, dove sarà posizionato uno dei due telescopi montati per l’occasione. Tre turni con partenze alle 21, 22 e 23, salita e discesa dall’accesso alle Mura di piazza dei Miracoli, i partecipanti saranno guidati in un percorso a tappe, camminando in quota nel tratto tra la Porta Nuova e la Torre Santa Maria.

"Sarà l’occasione per divertirsi e arricchire magari anche romanticamente le nostre conoscenze ammirando il cielo stellato sopra di noi" spiega l’assessore al turismo Paolo Pesciatini. "I gruppi composti da massimo 20 persone saranno accompagnati da un astronomo e un nostro operatore – sottolinea Raffaele Zortea, responsabile eventi Mura di Pisa -. Sarà un’occasione unica di vedere la piazza dei miracoli dall’alto in notturna. Inoltre, tutti i venerdì è possibile visitare le mura in notturna, previa prenotazione".

I biglietti per l’evento ’La Luna e le Mura’ costano 8 euro (più 1,50 euro di prevendita), 3 euro per i bambini al di sotto degli 8 anni, gratuito per accompagnatori di disabili. La prenotazione è consigliata fino ad esaurimento posti disponibili chiamando lo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 o dal sito muradipisa.it, oppure presso la biglietteria di Torre Santa Maria negli orari di apertura.