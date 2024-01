Torneo di Hockey, non solo sport. Striscioni contro la violenza di genere

Quest’anno è andata in campo un’edizione speciale dell’annuale torneo Internazionale di Hockey Indoor "La Befana sotto la Torre", dedicata al contrasto alla violenza di genere. Il torneo arrivato alla 20esima edizione, si è svolto come ogni anno presso gli impianti del Cus Pisa e si è disputato in questi giorni. Un traguardo importante per l’evento dedicato alla memoria di Stefano Messerini, giovane atleta che ha perso la vita in un incidente di montagna. La competizione ha visto scendere in campo 140 atleti, dai 6 ai 14 anni, divisi in 23 squadre. Le finali si terranno nella giornata di oggi con le relative premiazioni. Per l’occasione è stata lanciata la prima iniziativa di un progetto di contrasto alla violenza di genere che il CUS porterà avanti insieme all’Università di Pisa. "Abbiamo esposto – spiega Renata Pepicelli, delegata del rettore per le attività in Gender Studies and Equal Opportunities dell’Università di Pisa -, uno striscione contro la violenza di genere con sopra scritti i contatti dello sportello di ascolto che affronta la problematica della violenza. Saranno anche presenti striscioni in campo con messaggi appositi. In più – aggiunge Pepicelli -, sono stati preparati dei manifesti per bambini che trattano i temi come uguaglianza, rispetto e educazione di genere nello sport. Il messaggio principale è che tutti i tipi di corpo sono accettabili in ogni tipo di sport". Una collaborazione fortemente voluta dall’Università di Pisa, con un progetto alle prime armi, organizzato dal CUG (Comitato Unico di Garanzia), con il coinvolgimento della prorettrice per la coesione della comunità universitaria e il diritto allo studio, Enza Pellecchia e del Marco Macchia - Delegato per i rapporti con il territorio e dello sport, Marco Macchia.

"Tra i progetti futuri – continua Pepicelli -, c’è la programmazione di una conferenza sulla questione di genere e sport da tenersi in primavera, in collaborazione con la prorettrice Pellecchia. Si sta anche valutando la possibilità di fornire formazione sugli argomenti di genere e uguaglianza sia agli atleti che agli istruttori sportivi, anche se i dettagli sono ancora da definire. Mentre a dicembre è iniziata una serie di incontri per progettare iniziative nel lungo periodo con la finalità di promuovere il rispetto e l’uguaglianza. Vorremo realizzare video con testimonianze di sportivi che si schierano contro la violenza. Un obiettivo importante con l’intento di riuscire a coinvolgere i bambini, in modo che il progetto possa essere compreso anche da loro".

Enrico Mattia Del Punta