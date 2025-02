Tornano le Giornate Galileiane. Pisa celebra il padre della Scienza. Scia di eventi nei luoghi del genio

Tornano le "Giornate Galileiane. All’interno di queste sono previsti appuntamenti dedicati ai bambini, visite guidate alla Cittadella Galileiana e alle Mura di Pisa, ma anche la mostra fotografica "Oltre l’Orizzonte", osservazioni notturne del cielo e dei pianeti, concerti e convegni. Sabato 15 e domenica 16 allestito lo "Spazio Galilei" in piazza Vittorio Emanuele con laboratori per bambini e adulti. Sabato 15 appuntamento dedicato all’ascolto dei "suoni cosmici dall’antichità alle onde gravitazionali", a cura di Ego – Osservatorio Gravitazionale europeo (ore 16, piazza San Paolo all’Orto) e alla "Tavola celeste: Galileo e il suo tempo", con il testo di Francesco Niccolini, voce di Fabrizio Brandi accompagnato da Dimitri Grechi Espinoza al sax (ore 18, bastione del Parlascio). Sarà possibile andare in giro per la città con le guide turistiche sui luoghi di Galilei. Per il settimo anno, infatti, il Comune di Pisa coordina un calendario di appuntamenti dal 14 al 16 febbraio prossimi in collaborazione con Scuola Normale, Archivio di Stato di Pisa, Università di Pisa, Biblioteca Universitaria, EGO – Virgo Osservatorio Gravitazionale Europeo, Collego, Mura di Pisa.

"Anche quest’anno le Giornate Galileiane si caratterizzano per un ricco programma di iniziative in più luoghi della nostra città – spiega l’assessore al turismo Paolo Pesciatini -. Ancora una volta, a partire dal 2019, le istituzioni cittadine danno congiuntamente vita alle celebrazioni dedicate alla nascita del grande scienziato e umanista pisano. La figura di Galileo ci permette, grazie al suo ‘ideale sguardo sul mondo’, per richiamare le parole di Italo Calvino, di guardare alla totalità dell’esperienza e della conoscenza umana: dai rapporti tra scienza e fede, all’arte figurativa, alla poesia, alla musica, alla riflessione sulla unicità della cultura, umanistica e scientifica, a confrontarci su tutto ciò che deve intendersi per Vita". Presenti all’illustrazione del programma, Sergio Giudici, direttore del Museo degli strumenti di Fisica e docente di Fisica dell’Università di Pisa, Elisa Guidi, Scuola Normale, Daniele Gianchi, direttore della Biblioteca Universitaria, Vincenzo Napolano, Ego Virgo, Riccardo Di Nasso di Collego, Raffaele Zortea di Mura di Pisa. Gli appuntamenti suggellano l’altissimo vaore dello scienziato ed umanista Galileo, nostro concittadino patrimnio dell’umanità.

Carlo Venturini