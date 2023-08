Torna strade sicure a Pisa La conferma del ministro

Le indiscrezioni e gli annunci dei giorni scorsi trovano conferma direttamente dal Governo. E’ direttamente il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ad annunciare il ripristino da settembre dell’operazione "Strade sicure" a Pisa con l’impiego di 15 militari dell’esercito da impiegare in servizi di vigilanza ai luoghi più sensibili. Del provvedimento beneficeranno anche Ferrara e Monza. "E’ un ulteriore segno della grande attenzione che rivolgiamo a questi territori - osserva il responsabile del Viminale - e un importante risultato che si inserisce lungo una direttrice d’azione già da tempo intrapresa, che mira al complessivo potenziamento delle risorse e degli organici dedicati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di degrado e criminalità. L’impiego dei militari dell’esercito si aggiungerà ai servizi delle forze di polizia e sarà così ulteriormente rafforzata l’azione di presidio e vigilanza nei luoghi ad alta frequentazione, per garantire sempre migliori condizioni di sicurezza e legalità alle comunità locali. La maggiore presenza e visibilità delle divise sul territorio, presso siti ed obiettivi sensibili, contribuirà inoltre a rafforzare il senso di sicurezza dei cittadini. Un’efficace sinergia tra istituzioni".

Secondo il sottosegretario leghista all’Interno, Nicola Molteni, il governo ha "lavorato in questi mesi per la riassegnazione dei militari a queste città, dove fu tolta a seguito di un’errata logica di riduzione del contingente dell’operazione Strade sicure fatta dai precedenti governi di sinistra con la legge di bilancio 2020: una scelta sbagliata che ha colpevolmente depotenziato uno strumento ulteriore di sicurezza allargata e integrata da parte dello Stato: rafforzare il presidio del territorio, soprattutto la vigilanza in aree, zone e siti sensibili delle città, come le stazioni ferroviarie e le zone con la maggior aggregazione di persone, aumenterà il senso di sicurezza delle comunità locali".

Ogni contingente, conclude Molteni, "sarà costituito da 15 militari che torneranno quindi a disposizione delle autorità provinciali di pubblica sicurezza di Pisa, Monza e Ferrara per incrementare l’attività di vigilanza a beneficio dei cittadini: il Governo conferma, nei fatti, un impegno quotidiano, anche attraverso il costante incremento degli organici delle forze di polizia, per migliorare la qualità della sicurezza dei cittadini nel contrasto al degrado, all’illegalità e alla criminalità".