Torna One Billion Rising in piazza Pasolini a Vecchiano

L'evento

Vecchiano (Pisa), 11 febbraio 2023 - "One Billion Rising” torna finalmente in Piazza Pasolini a Vecchiano martedì 14 febbraio alle ore 17,00.

"Si tratta del più grande evento mondiale contro la violenza di genere, coinvolge 200 paesi del pianeta, mobilitando un miliardo di persone unite nell’affermare una cultura del rispetto e della solidarietà", affermano il Sindaco Massimiliano Angori e la Consigliera con delega Pari Opportunità Lara Biondi.



MOVIMENTO - One Billion Rising è il movimento internazionale fondato da Eve Ensler, attivista americana, drammaturga, autrice del celebre "I Monologhi della vagina", la quale ha dato vita a questa rivoluzione a passi di danza per spezzare le catene contro la violenza e per aprire un nuovo dibattito sui diritti, le disuguaglianze economiche e lo sfruttamento delle donne in tutto il mondo. "One Billion Rising è dunque un atto festoso e non violento che vuole trasformare il 14 febbraio in una giornata di riscatto universale dalle ingiustizie che subiscono quotidianamente le donne di tutto il mondo", proseguono Angori e Biondi.



EVENTO - "Nel decennale della nascita di questo movimento, che ha preso vita per la prima volta nel 2013, tutta la cittadinanza vecchianese è pertanto invitata a partecipare a questo importante appuntamento per ballare insieme il flash mob sulle note di "Break the chain". L'evento è organizzato in collaborazione con l'ASD Petite Danseuse, che ringraziamo. In occasione della decima edizione della campagna, il messaggio OBR 2023 è “Un miliardo di voci per la libertà delle donne”, per rimarcare l’importanza della libertà delle donne, con uno sguardo speciale e solidale alle donne iraniane che nelle strade di Teheran sfidano il regime per riconquistarla. Per loro, e per le donne che in tutto il mondo vedono quotidianamente negati i propri diritti, One Billion Rising - sostenuta da organizzazioni come Amnesty International, Amref ed Equality Now - invita chiunque a scendere in piazza per dire NO alla violenza sulle donne".

