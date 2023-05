Torna "Meditazioni in musica"

Una serata dedicata alla storia di Maria, raccontata con le parole di Don Severino Dianich e guidata dalle musiche del Coro Polifonico di San Nicola, nella cornice della chiesa di San Frediano.

Domani sera alle 21 primo appuntamento dei tre incontri "Meditazioni in Musica" del 2023 organizzati dal Servizio Diocesano Cultura e Università sul tema "Maria. La grazia, il dolore, la gloria". La prima serata ha per titolo "Nuotando in un oceano di grazia", un’occasione intensa per riascoltare, tramite il racconto di Don Dianich la prima parte della vicenda mariana, in un percorso che va dall’annuncio dell’Arcangelo Gabriele sino alla nascita del Redentore, inserendovi anche la nascita di Giovanni Battista. La storia più antica del mondo è ripercorsa grazie alla musica che fa da contrappunto, interpretata dal Coro Polifonico San Nicola, insieme all’ensemble strumentisti e ai solisti Valeria Cerrai, soprano, e Pietro Boi (tenore).

Durante la serata saranno proposte musiche di Pallottini, Mascagni, Cattani, Pachelbel e Mozart, sotto la direzione del maestro Stefano Barandoni, l’ingresso è libero.

A.A.