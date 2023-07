Torna la Notte bianca a Pontasserchio con l’evento ’Borgata in Festa’, giunto alla sua quarta edizione. La manifestazione si terrà oggi dalle 18 alle 24, organizzato dal circolo Arci e la pasticceria Artigiana Dolci, con i patrocini del comune di San Giuliano Terme e di Cna Pisa, con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e Terre di Pisa. A presentare la serata, la vicesindaca di San Giuliano Terme Lucia Scatena, il coordinatore sindacale di Cna Pisa Simone Romoli, Franco Marchetti per il Circolo Arci Pontasserchio, Sandra Bacci per Artigiana Dolci e Andrea Barbuti per Asam.

Un appuntamento che vedrà la presenza del mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici, e i seguenti spettacoli con la sfilata ‘Ignis noctem’ a cura della compagnia del Teatro Rossini di Pontasserchio ‘Antitesi teatro circo’, musica dal vivo con Gladys and Gentlemen che proporrà musica anni ‘70, ‘80 e ‘90, Simone Ricky e Massi dj, Michele del Pecchia con la palestra musicale, body painting e trucco scenico di ‘ogni riccio un capriccio’, spettacoli di fuoco e acrobatica.