Torna la fiera di Sant’Ermolao "Musica, artigianato e comicità"

Torna anche quest’anno la fiera di Sant’Ermolao a Calci. Dal 5 al 7 agosto il patrono della cittadina, protettore degli uliveti, verrà festeggiato con concerti, mercatino dell’artigianato, street food e pura comicità. Una vera e propria fiera vecchio stile, ma che guarda alla contemporaneità. "Il posto ideale dove venire dopo una giornata al mare – sottolinea il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti, che invita cittadini e turisti a partecipare ai tre giorni di festa -. La fiera è della comunità, un’occasione di ritrovo frutto di una grande collaborazione. Calci in questi giorni è piena di turisti, con posti letto nelle strutture esauriti. Questa è la dimostrazione – continua il primo cittadino -, che la nostra comunità è viva e sa offrire molto a chi decide di passare qui le proprie vacanze". L’accesso alla fiera sarà gratuito, spiega il sindaco: "chi deciderà di venire, forse potrà spendere qualche euro in più per le nostre attività commerciali". La fiera si strutturerà in tre giorni: il sabato, sarà dedicato alla comicità, con lo spettacolo di Leonardo Fiaschi, comico toscano con una grande esperienza in televisione ed imitatore. Ad anticiparlo sempre sabato il concerto degli Stereocomics, che proporranno il loro repertorio di musiche dei cartoni tv. Domenica invece sarà dedicato alla tradizione, con il concerto della Filarmonica G. Verdi di Calci e a seguire la tradizionale e amata tombola di beneficenza. Infine, l’ultima giornata sarà dedicata alla musica, con il Dj Steve Martin, e la sua musica anni ’70, ’80 e ’90. Punto fisso della fiera saranno il mercato della fiera, in via Roma, la mostra mercato di Mestierando, il Luna Park nel parcheggio di via Brogiotti, la mostra di pittura di Ida Coppini e lo street food, in collaborazione con Confcommercio.

Enrico Mattia Del Punta