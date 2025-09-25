Torna la Festa sulla Verruca

E’ diventata ormai una piacevole tradizione – avviata dal 2019 – la festa che l’Associazione Culturale Il Mosaico, alla vigilia della solennità liturgica di San Michele Arcangelo, organizza ogni anno nei pressi della rocca della Verruca, antico avamposto della Repubblica Pisana, e i ruderi dell’antica chiesa e monastero dedicato a San Michele Arcangelo. L’iniziativa si svolgerà sabato 27 Settembre, con il contributo economico e il patrocinio del Comune di Calci, con il patrocinio del Comune di Vicopisano, e in collaborazione con l’Unità Pastorale della Valgraziosa, la Parrocchia di Vicopisano, la Compagnia di Calci, la Misericordia di Calci, la Misericordia di Vicopisano, l’Associazione Nonsoloserchio Nordic Walking e diverse altre associazioni del territorio.

La giornata avrà il suo momento centrale alle ore 12.00 con la Santa Messa al campo concelebrata dall’Arcivescovo Emerito di Pisa Monsignor Giovanni Paolo Benotto e dai parroci di Calci e Vicopisano, alla quale sono invitati a partecipare i primi cittadini di Calci e Vicopisano.

Dopo la Messa, alle ore 13.00 si terrà una conferenza sulla storia della Rocca della Verruca e del monastero di San Michele, mentre dopo il pranzo al sacco, la possibilità di partecipare gratuitamente alla visita guidata dell’ex badia.

Per l’ascesa a piedi al monte - una bella passeggiata a piedi di circa 75 minuti -, l’organizzazione ha previsto due punti di partenza: uno da Vicopisano davanti alla Pieve alle ore 10:00 con Alessandra (cell. 333-1620985), l’altro da Calci al parcheggio Curzio Caprili alle ore 10.00 con Ferruccio (cell. 338-6761609).

La partecipazione è gratuita. Nel corso della giornata saranno raccolte offerte per riparare il tetto della chiesa di Montemagno.

Per informazioni e particolari necessità, contattare il 338-9912240 (Riccardo Buscemi). L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione. In caso di maltempo (si invita consultare le pagine Facebook "Compagnia di Calci", "Turismo Calci Monte Pisano" e "Rocca della Verruca di Calci") l’escursione sarà annullata e la Messa sarà celebrata alle ore 12.00 nella Pieve di Vicopisano.