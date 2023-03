Torna la festa dei Camminanti: "Perché a piedi la terra è divina"

L’attività fisica più antica del mondo, un modo green ed economico per arricchirsi in salute, cultura, conoscenza del territorio. A Vicopisano e sul Monte Pisano torna la Festa dei Camminanti, con un’anteprima il 24 marzo e nel fine settimana numerose iniziative gratuite, alle quali ci si può già iscrivere, il 25 e 26 marzo. L’evento viene realizzato grazie al patrocinio e al contributo dei Comuni di Vicopisano, Bientina, Buti e Calci, al Consiglio Regionale della Toscana e alla Società della salute Zona Pisana e con il sostegno della Comunità Del Bosco, della Farmacia Capone di Vicopisano, di Montepisano in Toscana e di Montepisano Tree. "Abbiamo iniziato a camminare insieme più di dieci anni fa - racconta Federica Ottanelli, presidente dell’Associazione Camminanti e ideatrice dell’evento- lo abbiamo fatto per incrociare e intrecciare il mondo a piedi: quello degli uomini, della natura e forse, perché no, anche quello degli dèi. Abbiamo detto a gran voce che ‘’A piedi la terra è divina’’. Abbiamo aggiunto poi, che camminare ci permette di cambiare il modo di vedere, di esercitare uno sguardo puntato all’orizzonte pur in una visione indiretta, obliqua e periferica e di disvelare la Terra come abitata da qualcosa che va oltre la nostra conoscenza e di cui, comunque, siamo parte".

Si inizia il 24 marzo con l’incontro con Anna Rastello, promosso in collaborazione con il Consiglio per le Pari Opportunità, e rientrante nella rassegna Marzo di Donna "Disabilità: superpoteri, tabù o normalità?", alle 18:00 nella Sala del Consiglio del Comune di Vicopisano, seguito l’indomani da una camminata per tutti e per tutte (con l’utilizzo anche delle Joelette) alla quale sarà presente la campionessa di nuoto paralimpico Valeria Pappalardo.

Il 25 e il 26 il programma è estremamente ricco: camminate per tutte le età, per tutti i gusti e per ogni esigenza, anche per persone con disabilità o difficoltà di deambulazione, il 25, alle 10:30, sarà festeggiato il Capodanno pisano in Verruca, con la Compagnia di Calci e poi ci saranno concerti, mostre, spettacoli, momenti conviviali, tra i quali la merenda al Frantoio di Vicopisano, dalle 16.30 alle 18, tradizionale luogo e momento di ritrovo per tutti i camminanti. "Ringraziamo l’Associazione dei Camminanti e la sua presidente Federica Ottanelli -dicono il sindaco Matteo Ferrucci e l’assessora al Turismo, Fabiola Franchi - per averci regalato ancora una volta una Festa meravigliosa che consente veramente a tutti di camminare sul Monte Pisano e di scoprire, da ogni prospettiva, sia il Monte che ogni luogo, monumento e paesaggio che saranno attraversati dai percorsi e dalle guide."

Alessandra Alderigi