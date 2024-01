Torna la Befana dei vigili del fuoco

Anche

quest’anno la Befana vola a Cascina. Torna sabato 6 gennaio, il tradizionale appuntamento a scopo benefico organizzato dai Vigili del Fuoco, per la gioia dei bambini e non solo. La vecchietta più famosa del mondo scenderà dalla Torre dell’Orologio del corso cascinese, in uno show di luci, colori e fuochi d’artificio. Da sempre la discesa della Befana è molto attesa e attrae a Cascina molti cittadini della comunità locale. A confermare l’evento è stato il sindaco Michelangelo Betti nella mattinata di ieri via social: "Mentre si sono conclusi i festeggiamenti del Natale si pensa già alla Befana, che a Cascina scenderà dalla Torre Civica. L’appuntamento con la vecchina è tornato nel 2022 dopo due anni di stop, causato dalla pandemia", scrive il primo cittadino su Facebook. "Una festa per le famiglie, con attività per i più piccoli sin dalla mattina. Un evento reso possibile grazie all’impegno dei Vigili del Fuoco, dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e della Pro Loco di Cascina, Unicoop Firenze, Sogefarm Farmacie Comunali Cascina e di tante associazioni cascinesi", conclude il post. Un appuntamento ’storico’ per Cascina che richiama nella città del mobile migliaia di persone fra divertimento e brivido per un pomeriggio dedicato a grandi e piccini.

G.D.I.