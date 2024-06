Torna il Mercatino del Riuso alla Casa della Donna

Pisa, 1 giugno 2024 - Torna l'iniziativa "Il mercatino femminista del riuso" alla Casa della Donna, in via Angelo Galli Tassi 8. L'iniziativa, dopo aver riscosso un notevole successo lo scorso aprile, si terrà dalle 13 alle 19 di sabato 1 giugno presso la sede dell'associazione. Sarà una giornata di scambio e condivisione di abiti, libri ed esperienze, ma soprattutto un'occasione per fare nuove conoscenze. Il mercatino è aperto a chiunque voglia donare o scambiare qualche oggetto, a patto che sia in buone condizioni. È anche possibile partecipare lasciando solamente una donazione. Per far sì che nulla vada sprecato, l'associazione chiede ai rispettivi proprietari di portare indietro gli oggetti rimasti al termine della giornata.

"Con questa iniziativa intendiamo organizzare una giornata dedicata al riuso degli oggetti e dei vestiti, che tante volte rimangono nelle case senza essere utilizzati. Invece di essere buttati via, possono essere riutilizzati attraverso uno scambio o semplicemente dati in dono. Chiunque può portare alla Casa ciò che vuole offrire agli altri e lasciarli o scambiarli", aveva già spiegato la presidente dell'associazione Ketty De Pasquale.