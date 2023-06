Torna a riunirsi oggi il consiglio comunale Question time, 10 mozioni e voto per il presidente

Dopo la seduta d’insediamento del 15 giugno scorso, torna a riunirsi oggi, (dalle 15 e fino al termine dei lavori), il consiglio comunale torna di nuovo a riunirsi. All’ordine del giorno tre question time, dieci mozioni, l’elezione del nuovo presidente dell’assemblea cittadina, dei due vicepresidenti, la nomina dei componenti della commissione elettorale, la costituzione delle quattro Commissioni consiliari permanenti, delle due commissioni di garanzia e l’elezione della commissione comunale per l’aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari. Ad inizio seduta,, su proposta del consigliere Pd, Andrea Ferrante (che presiede la seduta in quanto consigliere più votato) si terrà un minuto di silenzio in memoria del professor Michele Jamiolkowski, l’ingegnere, scomparso la scorsa settimana, tra i protagonisti dello storico salvataggio della Torre pendente. Seguirà anche una comunicazione del consigliere Matteo Trapani (Pd) sulla strage dei migranti la scorsa settimana al largo delle coste greche. Il sindaco Michele Conti, invece, comunicherà alcune variazioni al Bilancio come quelle relative alle manifestazioni storiche e cittadine.

Per quanto riguarda i question time, il primo, del consigliere Francesco Auletta (Una città in Comune) è sulla graduatoria Erp (gli risponderà l’assessore Giovanna Bonanno), il secondo, della consigliera Emilia Lacroce (La città delle persone), è sulla graduatoria per i Nidi (gli risponderà l’assessore Riccardo Buscemi) e il terzo, infine, della consigliera Maria Antonietta Scognamiglio (Pd), è su i contribuiti regionali contro il bullismo. A quest’ultimo question time gli risponderanno gli assessori Riccardo Buscemi e Frida Scarpa.

Quanto alle mozioni, quella sulle registrazioni anagrafiche delle famiglie omogenatoriali vede come primo firmatario Auletta, quella sulle liste d’attesa degli asili Nido ha come primo firmatario il consigliere Luigi Sofia, di Sinistra Unit e quella sulla intitolazione della pista ciclopedonale di Riglione da intitolare all’ultimo barcaiolo, Ugo Melani, ha per primo firmatario il consigliere Pd Marco Biondi.