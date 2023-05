Toniolo a tutta musica Ecco il nuovo indirizzo

È stato presentato con tanto di cerimonia il nuovo indirizzo musicale per la scuola secondaria G.Toniolo. Il percorso scolastico è stato recentemente autorizzato dall’Usr (Ufficio scolastico regionale) Toscana per l’istituto di via Qualquonia. La scuola, che da sempre si è caratterizzata da un’attività educativa nel campo musicale, ha così arricchito la sua offerta scolastica. "Già 12 anni fa, forte della sua offerta musicale, l’istituto si era candidato al riconoscimento dell’indirizzo musicale - spiega la dirigente scolastica, professoressa Teresa Bonaccorsi -. Abbiamo sempre promosso eventi ad ampio raggio, come le serate al Palazzetto dello sport, i concerti di natale e l’arcobaleno musicale. Siamo commossi e grati per questo riconoscimento, consapevoli del merito che hanno questi ragazzi e che la scuola ha cercato di coltivare e potenziare. Dal prossimo anno, ancora di più in queste aule si potrà studiare uno strumento". Alla cerimonia di presentazione introdotta da un concerto musicale dell’orchestra della scuola, era presente anche la dirigente scolastica regionale Lorenza Lorenzini, che ha ricordato l’opportunità di questa specializzazione: "Un dovere, quello dell’amministrazione, di riconoscere a questo istituto un percorso musicale e quindi garantire le risorse", ha detto Lorenzini. Una nota a parte per i ringraziamenti per il raggiungimento di questo importante traguardo, è stata dedicata anche al professor Stefano Barandoni che da tre anni porta avanti una sperimentazione con l’orchestra di istituto e al lavoro dei docenti di musica Maria Grazia Marano ed Elia Serafini.

Enrico Mattia Del Punta