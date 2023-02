Todisco Group e sindaco Di Maio ben fatto!

Gianni

Conzadori*

Nell’area dell’ex fabbrica di cartucce Maionchi, a San Giuliano Terme, si insedierà il quartier generale della Todisco Group, holding che controlla 16 aziende differenti e una decina di depositi costieri e che, con 520 dipendenti,opera nel settore della chimica di base, soddisfacendo il 24% del fabbisogno nazionale, poiché senza chimica di base non sopravviverebbe l’industria nazionale. La prima struttura da inaugurare sarà il centro polivalente, il futuro Palacongressi, edificio in legno in grado di ospitare: convegni, congressi, eventi artistici, musicali e mostre. Il progetto è stato subito sposato dal Comune di San Giuliano Terme, il cui sindaco ha presenziato all’avviamento del cantiere della Todisco Group, con cui sottoscriverà una convenzione per organizzare eventi pubblici nella struttura, che avrà auditorium da 500 posti a sedere. Apprezziamo l’iperprogettualità territoriale comunale di San Giuliano (Tangenziale e rotonda a Madonna dell’Acqua) e la piena collaborazione a sposare il percorso proposto dall’imprenditore Donato Todisco, affezionato al nostro territorio, in cui ha scelto di vivere e d’insediarvi il vertice societario, da cui si coordina la produzione e lo smistamento merci delle postazioni nazionali. Non conosciamo personalmente l’imprenditore, ci ripromettiamo di farlo, perché abbiamo appreso che durante il lockdown, con la sua Fondazione Todisco Onlus, ha ristrutturato l’ex area Pisancarta, insediandovi un hub solidale, dedicato alle associazioni pisane che assistono le persone bisognose del territorio, stoccando beni di prima necessità, per distribuirli ai più poveri. San Giuliano realizza la parte di sua competenza della Tangenziale e il suo Palacongressi e Pisa? Il Pisamover prevedeva una fermata davanti al Palacongressi della cittadella aeroportuale. Pisa deve aspettare un Imprenditore che si dimostri magnanimo con la città?

*Amici di Pisa