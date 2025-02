"Toccò donna". Dichiarato incapace

È accusato di aver "toccato una donna per strada" anni fa. Ed è a processo, per questo, violenza sessuale (articolo del codice penale 609 bis). Ieri mattina, davanti al collegio del Tribunale di Pisa (presidente Giovanni Zucconi, a latere Annalisa Dini e Domenico Rocco Vatrano) si è tenuta una nuova udienza di questo caso delicato anche per lo stato di salute dell’imputato.

A giudizio, infatti, c’è un giovane di origine straniera che ha problemi psichiatrici e, dopo una perizia, è stato dichiarato "incapace di intedere e volere" e lo è anche relativamente al capo d’imputazione.

Il 22 aprile prossimo si terrà la discussione, ma, dati i risultati degli accertamenti peritali effettuati, si va verso il non doversi procedere.

L’uomo ha una già misura di sicurezza provvisoria.

Il 27enne è difeso dall’avvocato Michela Pieracci del foro di Pisa.

Ad aprile potrebbe già esserci la sentenza. E anche la misura sarà poi adeguata.