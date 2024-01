"Tirrenica: da Salvini ancora una promessa non mantenuta"

"Sulla Tirrenica Salvini aveva detto che avrebbe finanziato i progetti definitivi e, come era prevedibile, non ha mantenuto la parola": lo afferma la senatrice Ylenia Zambito, che aveva presentato un emendamento a novembre, a seguito delle mancate risposte del ministro delle infrastrutture alle richieste di chiarimento dei deputati dem toscana alla Camera sul finanziamento della tratta stradale tirrenica cancellato dal governo nei mesi scorsi. "L’emendamento che presentammo al Senato non è stato considerato né da Salvini né dalla maggioranza, ulteriore conferma sulla volontà dell’esecutivo di penalizzare la Toscana, già azzoppata dalla scelta di cancellare i fondi per l’Interporto di Livorno – prosegue la parlamentare dem –. Condivido a pieno le preoccupazioni dei colleghi Fossi e Simiani alla Camera circa la situazione dell’iter per il passaggio di competenze da Sat ad Anas che sta registrando ritardi su ritardi, mentre non si vede niente circa il nuovo contratto di programma tra Anas e ministero delle Infrastrutture che poteva essere trasmesso al Cipess entro dicembre scorso". "L’unica norma che il governo Meloni ha emanato, inserita nel Milleproroghe, riguarda l’aumento dei tratti a pedaggio e la conferma che la concessione a Sat rimarrà comunque fino al 2028. Ma del resto dimostra che Salvini e Meloni una cosa la sanno fare: aumentare la spese dei cittadini".