Corre ormai un anno dall’approvazione del progetto definitivo della ciclovia Tirrenica da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (marzo 2022): la Tirrenica fa parte del sistema nazionale delle ciclovie turistiche e va da Ventimiglia a Roma per circa 1200 km, di cui 560 in Toscana.

Per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto, Fiab Pisa ha organizzato per venerdì un convegno patrocinato dal Comune e dalla Provincia, con amministratori ed esperti locali e nazionali dalle 17 alle 19.30 nell’auditorium del Centro Maccarrone, in via Cesare Battisti 14.