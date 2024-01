Tirocinanti molestate fuori da Ostetricia. Paura al Santa Chiara. È caccia al maniaco

Le 6.30 del mattino, esterno (quasi) giorno. Siamo all’ospedale Santa Chiara nei pressi dell’ingresso della clinica di ostetricia ed è qui che giovedì scorso tre studentesse del corso di laurea che si accingevano a iniziare il loro tirocinio sono state molestate da uno straniero. Non una volta sola, ma tre. Visto che alle giovani donne è toccata la stessa sorte in momenti distinti e tutti a distanza di pochissimi minuti l’uno dall’altro. Il molestatore, secondo quanto le tirocinanti hanno messo a verbale in una dettagliata denuncia in questura, è un uomo di colore in sella a una bicicletta che le ha molestate verbalmente e tentato di fermarle tagliando loro la strada con il mezzo. Una di loro è stata anche palpeggiata nelle parti intime prima che riuscisse a divincolarsi e trovare riparo all’interno della clinica. Nei momenti concitati delle aggressioni, secondo quanto si è appreso, sarebbe stato anche allertato, senza ottenere risposta, il servizio di guardia e la successiva richiesta di soccorso alla polizia si è conclusa con la ricezione della segnalazione senza inviare pattuglie sul posto. Della vicenda sono stati informati anche i vertici dell’ateneo e dell’Azienda ospedaliero universitaria, che hanno fornito assistenza alle giovani sotto choc. Le tre studentesse profondamente turbate sono state ascoltate dai loro docenti e indirizzate alla questura per sporgere denuncia, passaggio essenziale anche per avviare un’indagine giudiziaria e accedere alle immagini registrate dalle telecamere di vidosorveglianza presenti nell’area.

L’aggressione alle tre studentesse accende un nuovo preoccupante riflettore sulle condizioni di sicurezza nelle aree esterne dell’ospedale Santa Chiara. La clinica di ostetricia, infatti, è a poche decine di metri di distanza dal Servizio di psichiatria diagnosi e cura dove nell’aprile scorso è stata aggredita e uccisa Barbara Capovani. Anche in quella tragica occasione Gianluca Paul Seung riuscì a raggiungere il cortile indisturbato e lo stesso ha potuto fare il molestatore di giovedì mattina che si è poi allontanato tranquillamente in bicicletta senza essere fermato da nessuno. In molti, anche dentro l’ateneo, si sono comunque interrogati sulle condizioni di sicurezza delle aree esterne del Santa Chiara e, sia tra il personale femminile che lavora nei reparti, che tra le studentesse, in tanti hanno chiesto un potenziamento almeno dell’illuminazione e della dotazione delle telecamere, in modo da rappresentare un deterrente per eventuali malintenzionati. Sullo sfondo resta la sostanziale insicurezza di uno dei luoghi maggiormente sensibili della città e che ha già pagato un prezzo altissimo da questo punto di vista. Le indagini della polizia sono appena iniziate e vedremo se e quali sviluppi avranno. Questa volta le tre giovani si sono messe in salvo, ma ad aprile finì molto peggio.

R.P.