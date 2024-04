Tiepide reazioni degli alleati. E la leghista Meini assicura : "Non mancherà il loro supporto"

Le liste civiche tacciono, Forza Italia pure, mentre da Lega e Fratelli d’Italia arrivano poco più che parole di circostanza.

Il terremoto dentro il Carroccio non scalda i cuori della maggioranza. E le reazioni contenute dimostrano ciò che agli osservatori politici cittadini era già noto da tempo: Ziello e Gennai erano da tempo ai margini della coalizione. Anche se sarà il tempo a dire se le loro dimissioni avranno conseguenze politiche maggiori rispetto a quelle che si intravedono già ora all’orizzonte.

Intanto però neppure gli organismi di partito sembrano stracciarsi le vesti per il passo indietro del deputato e sia Elena Meni, fedelissima di Susanna Ceccardi, commissaria provinciale del partito e consigliera regionale del Carroccio, sia il segretario cittadino Marcello Lazzeri ribadiscono il massimo sostegno a Conti e fanno finta di non vedere l’attacco zielliano di fronte al niet del sindaco sulla richiesta di spostamento del giorno delle sedute consiliari.

"Desidero ringraziare Edoardo Ziello e Alessandro Gennai - scrive Meini in una nota - per il fattivo contributo che hanno apportato al consiglio comunale di Pisa. Sono assolutamente certa che, considerato l’amore per la città, non faranno mancare il loro supporto a favore del nostro splendido capoluogo di provincia. Sono ovviamente dispiaciuta per questa fuoriuscita dall’amministrazione comunale, ma comprendo le motivazioni di entrambi. E Ziello, in qualità di parlamentare, sarà comunque sempre al nostro fianco per sostenere fattivamente e con la riconosciuta ed apprezzata determinazione la città".

Lazzeri prende atto e ringrazia i dimissionari auspicando "che anche dall’esterno non venga meno il sostegno al nostro sindaco, che ha appena rinnovato la sua iscrizione alla Lega, e assicuro che da parte nostra non sarà scalfito l’impegno nei confronti del programma che abbiamo contribuito a mettere in atto in questi anni di governo della città e sono sicuro che Conti saprà fare la sintesi migliore tra le diverse e legittime posizioni della coalizione per assicurare pari dignità a tutte le sue componenti".

Piuttosto freddi anche gli alleati di Fratelli d’Italia: "Grazie a Ziello e Gennai per il loro lavoro di questi mesi. Ma la gestione del doppio incarico dell’onorevole - afferma il coordinatore cittadino e consigliere regionale, Diego Petrucci - stava diventando difficoltosa, non solo per organizzare i lavori del Consiglio comunale ma soprattutto quelli delle Commissioni in cui talvolta è stata messa in difficoltà la maggioranza; adesso la nostra coalizione potrà ripartire ancora più forte".

Parole che suonano come un assist per il segretario del Pd, Andrea Ferrante, secondo il quale le dimissioni decretano "la crisi irreversibile della lega pisana nei rapporti con alleati e giunta", ma è lo stesso Ziello via Facebook a rassicurare i suoi sostenitori: "Niente di più falso. Continueremo entrambi a lottare e a lavorare per Pisa che amiamo più di noi stessi come abbiamo sempre fatto anche prima di rivestire incarichi istituzionali. Le cittadine e i cittadini che ci hanno dato fiducia continueranno ad avere due forti punti di riferimento per la sicurezza, la sanità, il decoro e lo sviluppo". Gab. Mas.