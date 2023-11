"Tienimi Ora" il nuovo album della band al Caracol

Si intitola "Tienimi Ora" il nuovo album della band "I segreti di Hansel" e verrà presentato questa sera al Caracol. L’album è co-prodotto con Dome La Muerte. La serata partirà alle 22 e vedrà l’opening da parte di Semidea, a seguire il live del gruppo dove suoneranno dal vivo tutto il nuovo album ed anche alcuni pezzi del precedente "Atacama". Sul palco, ci sarà anche Dome La Muerte con la sua chitarra per alcuni pezzi; ed a seguire, l’iconico chitarrista dei Not Moving, concluderà la serata con il suo immancabile dj set rock. Lo stile del gruppo rappresenta un’unione tra il sound del rock alternativo degli anni 90 e la scuola cantautorale italiana, dove il messaggio rappresenta, tramite i testi spesso enigmatici ed allusivi, un ruolo centrale nella proposta artistica e nel modo stesso di creare e concepire la loro musica. "Tienimi ora", secondo album in studio dopo "Atacama" (Resisto, 2020). La band ritorna con una rinnovata formazione: ai due fondatori Massimiliano Magni a (voce e chitarra) e Giulio Galleschi (basso) si aggiungono Lorenzo Gaggini (batteria) e Alessandro Contu (chitarre).Il lavoro vede anche la partecipazione a piano e keyboard di Alessio Lucatti, già musicista di importanti band del panorama metal internazionale come Vision Divine, Angra e Deathless Legacy. Il singolo, come l’intero album, è registrato presso Eden Studio da A. Lucatti e masterizzato da Dario Giuffrida. Dieci brani tra rock più graffiante e docili ballate che fanno de I Segreti di Hansel una delle più convincenti proposte del nuovo rock italiano.

Carlo Venturini