Ti presento la famiglia Toscanelli: gli appuntamenti

L’Archivio di Stato di Pisa apre le porte ai più giovani: alla scoperta dei Toscanelli tra documenti, storia e giochi. In occasione dei 230 anni dalla nascita di Giovanni Battista Toscanelli, l’Archivio di Stato di Pisa propone un ciclo di visite speciali rivolte a bambini e ragazzi, per far conoscere da vicino la storia di una delle famiglie più rappresentative della città e del palazzo che dal 1913 ospita l’istituto.

Le attività, pensate per due diverse fasce d’età, si svolgeranno in cinque appuntamenti e uniscono visite guidate e laboratori didattici:

(11-13 anni): un itinerario che guida i ragazzi tra le stanze del palazzo e i documenti dell’epoca, facendo rivivere la storia della famiglia Toscanelli attraverso un approccio immersivo e dinamico. Una notte in Archivio (8-10 anni): un’esperienza speciale, la sera, per vivere l’Archivio in un’atmosfera unica, tra mistero, scoperta e racconti dal passato. I giovani visitatori esploreranno gli ambienti storici dell’Archivio, che torneranno a vivere grazie alle testimonianze scritte del passato e a momenti di gioco e racconto.

Con questa iniziativa, l’Archivio di Stato di Pisa intende avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza diretta delle fonti storiche, promuovendo un dialogo vivo con la memoria e il patrimonio culturale della città. L’accesso alle visite è gratuito su prenotazione (max 20 posti).