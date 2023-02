Un pugno di voti divide i due principali sfidanti alla segreteria nazionale del Pd, con Elly Schlein leggermente in vantaggio rispetto a Bonaccini nella provincia di Pisa dopo la tornata di voto nei circoli: hanno votato 2040 iscritti con 992 voti per l’eurodeputata (il 48,8%), 965 per Stefano Bonaccini (47,5%). Nettamente staccati gli altri due candidati con appena 14 preferenze per Paola De Micheli (0,7%) e 60 per Gianni Cuperlo (2,9%). Anche qui dunque saranno le primarie aperte del 26 febbraio a essere decisive anche per la geografia dem alle nostre latitudini. Il voto degli iscritti (manca lo scrutinio dei 115 tesserati dei circoli di Marina-Tirrenia, Pisa centro e Università dove le urne sono chiuse a tarda sera) dunque, restituisce una foto consolidata da tempo, al netto del risultato: un partito sostanzialmente diviso in due con l’ala riformista costretta a inseguire di un’incollatura l’area della sinistra dem che guarda all’ex vicepresidente dell’Emilia Romagna come la soluzione migliore per rilanciare una politica che guardi più ai valori della sinistra nella speranza di consolidare i rapporti con il M5S e con i partiti a sinistra del Partito Democratico. Bonaccini deve accontentarsi di restare in scia, ma senza quella spallata che avrebbe potuto incidere sui rapporti di forza locali in vista delle amministrative di Pisa. Il presidente emiliano vince a Capannoli, patria dell’assessore regionale Alessandra Nardini (pancia a terra a sostegno di Schlein), ma ingoia bocconi amari anche in circoli pesanti del capoluogo e dell’area pisana, macchiando l’uniforme del suo principale luogotenente toscano, Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale, che a casa sua non sfonda.

Al di là delle valutazioni politologiche che, semmai, potranno essere più esaustive dopo il voto ai gazebo del 26 febbraio, quando potranno scegliere il successore del pisano Enrico Letta (qui i suoi fedelissimi Ylenia Zambito e Andrea Pieroni stanno con Schlein) anche coloro che in tasca non hanno la tessera del Pd. Soltanto dopo i risultati di quel voto i dem pisani saranno in prima linea a sostenere la candidatura di Paolo Martinelli a sindaco. E solo allora si capirà se le scorie congressuali del principale partito del centrosinistra influiranno anche sulla campagna elettorale e sul voto di primavera.