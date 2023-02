Terzo Polo, è testa a testa fra Mariotti e Lazzeroni

di Gabriele Masiero

PISA

è un testa a testa tra Rita Mariotti, già consigliera comunale con In Lista per Pisa dell’ex vicesindaco Paolo Ghezzi e ora esponente di Azione, e Carlo Lazzeroni, coordinatore comunale di Italia Viva, per conquistare l’investitura di candidato sindaco del Terzo polo. Sembra invece definitivamente tramontata l’ipotesi di candidare l’ingegner Giovanni Vallini, docente universitario a Verona e membro del direttivo regionale del partito di Carlo Calenda. I nodi saranno sciolti definitivamente il 25 febbraio quando la coalizione centrista, della quale fa parte anche il Psi, celebrerà la sua seconda assemblea programmatica alla Stazione Leopolda. La prima è in calendario domenica prossima dalle 10.30 alle 14 (sempre alla Leopolda), la seconda il 25 febbraio, dalle 15 alle 19, al termine della quale, secondo quanto già annunciato proprio dal Terzo polo, dovrebbe anche essere reso pubblico il nome del candidato sindaco.

Intanto, però, le grandi manovre politiche sono già iniziate all’interno della coalizione centrista che ha avviato consultazioni più o meno formali anche con soggetti politici che, per ora, hanno scelto un’altra strada. A cominciare da +Europa e dalla compagine dei riformisti che fanno capo all’ex assessore Federico Eligi, alleati con il centrosinistra di Paolo Martinelli, ma che avevano più volte ripetuto di non essere disposti ad alleanze elettorali con il M5S.

I pentastellati, invece, hanno partecipato (pur se come uditori) ai tavoli tematici di Martinelli e non è più un mistero che gran parte di loro (soprattutto i consiglieri comunali uscenti del partito di Giuseppe Conte, Gabriele Amore e Alessandro Tolaini), hanno spinto sull’acceleratore per siglare un accordo organico con il centrosinistra. Per ora l’intesa ufficiale non è arrivata e, anche alla luce dell’esito delle regionali in Lombardia e Lazio, le distanze tra Pd e Conte sembrano essersi nuovamente allungate, ma a Pisa nessuno per ora si prende la briga di rompere: né il Pd, tanto meno gli alleati di sinistra o Martinelli, ma neppure i pentastellati.

Nella partita centrista potrebbe però entrare anche il Patto civico di Antonio Veronese, che ha già annunciato dalle colonne de La Nazione di voler correre autonomamente alle elezioni. Ma potrebbe essere una fuga in avanti in nome di un tatticismo da mettere sul piatto di una possibile trattativa proprio con il Terzo polo. E al centro guarda anche il laboratorio politico Pisa 2033 di Andrea Buscemi e Claudio Meoli (ex ispettore di polizia e sindacalista che nel 2018 si candidò proprio con Veronese). Dieci giorni ancora di consultazioni e poi calendiani e renziani presenteranno le loro carte.