Terzo Polo, ancora incertezze Un’altra settimana per la scelta

di Gabriele Masiero

Le tensioni toscane e nazionali tra Azione e Italia Viva rallentano il percorso unitario anche a Pisa. Ieri infatti la conferenza programmatica alla Leopolda, secondo le previsioni dei giorni scorsi, avrebbe dovuto anche designare il candidato a sindaco e invece servirà almeno un’altra settimana per arrivare alla scelta, ristretta ormai tra le due disponibilità date da Rita Mariotti (Azione) e Carlo Lazzeroni (Italia Viva). Ma ’Renew Pisa’, che comprende anche il Psi e Liberal Forum, va avanti con un progetto politico autonomo con un grado di competitività tale da provare a esercitare il proprio peso in caso di eventuale ballottaggio tra il sindaco uscente, Michele Conti (appoggiato dal centrodestra e due liste civiche) e il suo principale sfidante, Paolo Martinelli, alla guida del centrosinistra.

Ieri alla Leopolda sono arrivati anche i leader regionali delle forze politiche che compongono Renew (Nicola Danti di Italia Viva, Marco Remaschi di Azione, Giovanni Pardini di Liberal Forum, mentre Aldo Repeti del Psi ha inviato un messaggio perché impegnato altrove) e la linea tracciata, in chiave elettorale pisana, non cambia: si va uniti e dentro un progetto autonomo rispetto ai due schieramenti principali con l’obiettivo di dare forza e gambe al Terzo polo, uscito in realtà piuttosto ammaccato dalle recenti regionali nel Lazio e in Lombardia.

A determinare la scelta della candidatura potrebbe però influire lo scacchiere regionale ovvero la matrice di provenienza delle candidature anche negli altri Comuni al voto. "L’obiettivo è fare una lista unitaria anche con i simboli di Psi e Liberal forum - hanno ripetuto i relatori di ieri alla Leopolda - che può trasformarsi in coalizione se altri soggetti politici decideranno di sposare il nostro programma". Sul terreno c’è un’interlocuzione aperta da tempo con il ’Patto civico’ di Antonio Veronese, che però non ha ancora deciso se andare da solo o meno. I centristi guardano con attenzione anche a sinistra e a ’+Europa’, a Pisa alleato di Martinelli e del Pd che rischia però di trovarsi in serio imbarazzo se l’ala sinistra dem e della coalizione (Sce e Sinistra italianaVerdi) incassasse il via libera da Roma del M5S per una coalizione allargata anche a Pisa ai grillini. Il quadro è in evoluzione, dunque, ma tempo ce n’è poco: entro fine marzo liste e candidati dovranno essere definitivamente ufficializzati in vista del voto previsto il 14 maggio. "Noi - assicura Carlo Sorrente, segretario del Psi pisano - diamo una mano a costruire un’area liberaldemocratica e socialista che oggettivamente è la vera necessità di questo periodo storico".