"Terzo mandato a tutti". E Ghimenti si ricandida

"Il provvedimento del Governo riguarda il 90% dei sindaci italiani e quindi per non risultare discriminatorio ci aspettiamo che recepisca l’istanza anche dei sindaci dei grandi comuni, poche centinaia, ed equipari il quadro normativo agli standard europei, dove solo in Portogallo c’è il limite di mandato fissato al terzo". Va dritto al cuore del problema Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci Pd e presidenti di Ali Autonomie locali italiane, che ieri alla Domus mazziniana di Pisa insieme all’ex sindaco Marco Filippeschi ha presentato il suo libro "Pane e politica".

Secondo Ricci il decreto legge può essere corretto già entro febbraio in modo da sbloccare la situazione prima delle amministrative di giugno: anche perché, in caso contrario, stiamo valutando la possibilità che presenti profili di incostituzionalità proprio perché rischia di risultare discriminatorio per un’esigua minoranza di sindaci". Inoltre, riformare il limite di mandato secondo il sindaco marchigiano, non "mette in discussione il valore dell’alternanza o del rinnovamento, ma equiparare una norma a tutti gli altri livelli istituzionali, affinché non sia, tra l’altro come rischia di essere ora, discriminatoria". "Se un sindaco fa male o stanca, gli elettori lo mandano a casa: la democrazia è alimentata delle scelte dei cittadini altrimenti il limite di mandato dovrebbe valere per tutti i livelli istituzionali, proviamo a metterlo in Parlamento e vediamo quanti parlamentari sono disposti a votarlo". Intanto il decreto legge di questi giorni ha già prodotto i primi effetti anche sul nostro territorio: nei prossimi giorni infatti la coalizione di centrosinistra di Calci ufficializzerà la ricandidatura di Massimiliano Ghimenti per il suo terzo mandato, ufficializzando il tandem con Valentina Ricotta (Pd), che senza il decreto sarebbe stata la candidata in continuità e che, in caso di successo elettorale, sarà confermata nel ruolo di vicesindaco. Ghimenti, già esponente di Sel, attualmente non è iscritto ad alcun partito, ma è sicuramente uno dei protagonisti della sinistra pisana da molti anni e su di lui c’è piena convergenza anche da parte del Pd, principale partito della coalizione anche a Calci.

Gab. Mas.