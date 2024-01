Terzo furto alla bancarella: "Il ladro aveva un coltello"

Il terzo furto nel giro di quattro giorni. A raccontarlo è chi lo ha subito, Sajal Banik, bancarellaiodi origine bengalese di piazza Manin. "Il primo è accaduto domenica, poi martedì e l’ultimo mercoledì", spiega. "Ero stato al lavoro tutto il giorno, poi, di sera, visto che mio fratello Niloy fa delivery gli ho chiesto di passare a controllare". "Erano le 23.25 circa – aggiunge proprio il fratello Niloy – e ho visto il telo rotto e un uomo con i sacchi (tre) dell’immondizia, dentro c’erano magliette per turisti prese poco prima nello stand di mio fratello. Ho urlato, ma lui è scappato in bici".

Momenti concitati. "L’ho seguito, fino a un certo punto, poi lui è caduto, ma ha tirato fuori un coltello. E’ riuscito a prendere un sacco lasciando gli altri due. Ho chiamato le forze dell’ordine che in quel momento, ci hanno detto, erano impegnate altrove e non sono potute venire". "Così abbiamo fatto denuncia noi", aggiunge Sajal.

La sua, come altre rivolte verso l’ospedale sono quelle prese più di mira. Qui il passaggio, in generale, è ridotto e c’è meno luce.

L’identikit: "Era un ragazzo nord africano – spiega – molto magro e basso, giovane e indossava un cappellino di lana. Prima c’era sempre una pattuglia in zona, ora non vediamo più nessuno", si sfoga Sajal. "Anche a una mia collega hanno rubato 15 portafogli in pelle".

Il commento di chi da anni vive la piazza. "Se hanno chiamato e in quel momento le forze dell’ordine erano impiegate e impegnate in altro intervento urgente – afferma Gianmarco Boni, presidente del Consorzio Pisa dei Miracoli che riunisce i bancarellai del Duomo – significa che ne servono di più per gestire una città come Pisa. La nostra situazione è drammatica ormai da anni e non solo per i furti, ma anche per la precarietà e la collocazione. Il fatto che, fuggendo, il ladro abbia tirato fuori un coltello è davvero preoccupante e grave", aggiunge.

Dell’episodio ha scritto anche Claudio Meoli su Sei di Pisa. "Mi viene riferito dai bancarellai che chiesto l’intervento delle forze di polizia queste riferivano di essere impossibilitate al momento ad intervenire". Tanti i commenti sotto proprio sui controlli.

Antonia Casini