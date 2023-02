Terremoto in Turchia, rientrato il secondo team dei vigili del fuoco

Turchia, allestimento ospedale da campo dei vigili del fuoco ad Antiochia

Pisa, 20 febbraio 2023 – È rientrato la scorsa notte in Italia il secondo team Italiano di soccorsi inviato ad Hatay, in Turchia, una delle regioni più colpite dal sisma, dove ha lavorato senza sosta per la ricerca e il recupero delle vittime. Lo rendono noto i vigili del fuoco.

Nel team anche 10 toscani, con sei vigili del fuoco (quattro del comando di Pisa, uno del comando di Massa Carrara e uno della Direzione regionale Toscana) e quattro sanitari tra medici e infermieri. Ad accogliere il team all'aeroporto di Pisa il direttore regionale dei vigili del fuoco per la Toscana Marco Frezza e il comandante di Pisa Nicola Ciannelli.