‘Terremoto’ di maggioranza. È Giovanni Pasqualino il nuovo capogruppo Lega

Sarà Giovanni Pasqualino il nuovo capogruppo della Lega in consiglio comunale: lo hanno scelto all’unanimità i consiglieri del carroccio. Pasqualino da lunedì prossimo subentra al deputato Edoardo Ziello, che si è polemicamente dimesso dalla carica di consigliere comunale accusando il sindaco Michele Conti di non avere voluto cambiare il giorno di svolgimento delle sedute dal lunedì (giornata in cui lo stesso Ziello ah detto di essere impegnato nella sua attività di parlamentare) al venerdì. Pasqualino, già consigliere comunale nella scorsa legislatura e già consigliere capogruppo in Provincia, si appresta a prendere le redini in mano del gruppo Lega. Lunedì prossimo infatti, in apertura del consiglio comunale, farà il suo ingresso nell’assemblea cittadina insieme a Maria Grazia Bellomini. I due nuovi consiglieri leghisti prenderanno il posto dei dimissionari Edoardo Ziello e Alessandro Gennai, affiancando così la consigliera "superstite" del Carroccio, Veronica Poli, visto che l’altro consigliere leghista, Alessandro Bargagna, svolge ormai da mesi solo funzioni istituzionali e super partes nel ruolo di presidente del consiglio comunale.

"Su richiesta di Maria Grazia Bellomini e Veronica Poli – ha commentato Pasqualino - svolgerò le funzioni di capogruppo consiliare, ruolo, quest’ultimo ricoperto finora dall’onorevole Edoardo Ziello. Alessandro Gennai e Edoardo Ziello hanno svolto il ruolo di consiglieri comunali con grande passione e con grande impegno e di questo li ringrazio. I tanti impegni degli stessi, purtroppo, non gli consentivano più di poter essere presenti come invece è necessario ma sono certo che continueranno a contribuire dall’esterno perché l’amore che nutrono verso la città è grande. Il nostro impegno, come gruppo consiliare, continuerà nel solco dei due colleghi che sostituiamo e nel più convinto sostegno a questa amministrazione guidata dal sindaco Michele Conti". Bellomini, che è medico, si è invece detta "veramente emozionata per questo nuovo incarico: l’impegno, per la città e per la Lega, non verrà mai meno e lavorerò con abnegazione ed entusiasmo sia in consiglio che nella commissione Politiche Sociali, mettendo a disposizione della stessa, la mia lunga carriera professionale".

Gab. Mas.