Terre di Pisa in vetrina alla Borsa Mediterranea

La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest non ha mancato l’appuntamento con l’edizione 2023 della Borsa Mediterranea del Turismo, uno dei più importanti marketplace svoltosi a Napoli, alla Mostra D’Oltremare. Alla ribalta, in questa occasione, l’ambito “Terre di Pisa”, ospite con altri ambiti turistici regionali nello spazio dell’agenzia regionale Toscana Promozione Turistica. La kermesse campana è stata anche un ottimo banco di prova per l’attività di VisitTerrediPisa, la Destination Management Company nata nel 2021 dall’aggregazione di agenzie di viaggio e tour operator in attività in provincia di Pisa grazie al sostegno della Camera di commercio di Pisa, prima della successiva fusione con Lucca e Massa- Carrara, che ha messo a disposizione 50mila euro a fondo perduto per supportare la start-up di un soggetto imprenditoriale privato che si specializzasse nella commercializzazione della destinazione turistica Terre di Pisa. VisitTerrediPisa ha iniziato ad operare dal 2022 in stretta collaborazione con l’Ambito turistico Terre di Pisa. "La vetrina napoletana, forte di ben oltre 20mila visitatori professionali accreditati, seimila agenzie di viaggio, oltre 400 espositori e altrettanti buyers nazionali ed internazionali, è di quelle da non mancare assolutamente - ha dichiarato Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest – Il turismo è settore strategico per i territori della Camera TNO ed i concreti segnali di ripartenza, giunti dopo l’emergenza sanitaria e nonostante le tensioni internazionali ancora in atto, devono trovare opportunità di consolidamento e non essere soltanto elementi congiunturali. Per questo è necessaria una continua azione di rilancio mediante la promozione di un’offerta di elevata qualità anche in eventi di così conclamato prestigio, ma è anche indispensabile la commercializzazione professionale del “prodotto turistico”, con il salto di qualità che un soggetto privato, come la Destination Management Company, può garantire essendo provvista di strumenti specifici".