Tentato stupro I messaggi sotto la lente

Il tribunale vuol acquisire la trascrizione della messaggistica vocale e scritta via WhatsApp che ci fu, all’ epoca dei fatti, tra l’imputato e la presunta vittima. La prossima settimana il collegio, che ha accolto la richiesta del difensore dell’accusato, avvocato Andrea Callaioli, conferirà l’incarico. Una scambio di messaggi che può contribuire a far luce sulla vicenda. E, secondo la difesa, a dare un diverso copione rispetto a quello dell’accusa. Questa è la storia di una tentata violenza sessuale avvenuta, in una cava nel comune di San Giuliano dove lui aveva una sorta di alloggio. Sotto accusa un giovane di origini albanesi che avrebbe cercato di aggredire una donna (parte civile con l’ avvocato Beatrice Vestri), anche lei giovane e di origini straniere. I racconti su quello che accadde

quel giorno, era settembre del

2019, sono molto diversi, lui respinge ogni contestazione.

La signora, che si prostituiva,

è stata già sentita in aula insieme a due carabinieri che intervennero. Ed ha confermato il tentativo

di violenza. Era la notte fra il 2 e il 3. I due si erano accordati di incontrarsi per chiarire. Lei sostiene che lui fosse insistente e che provasse a instaurare un rapporto. Quella sera l’uomo era passato a prenderla.

Lei spiegò ai giudici che era rimasta d’accordo con

un conoscente per richiedere

un intervento nel caso gli avesse inviato un messaggio. E così poi fu. Il conoscente arrivò e utilizzò contro l’imputato lo spray al peperoncino, quindi, l’intervento degli uomini dell’Arma e l’arresto. Sostiene l’accusa il pubblico ministero Giancarlo Dominijanni,

C. B.