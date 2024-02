Tentato furto nella sede del Pattinaggio ‘Cresco’

Spaccata alla pista di pattinaggio di Riglione. Nella notte tra lunedì e martedì, è stata rotta una delle finestre degli spogliatoi e rubata una grondaia; fortunatamente i ladri non hanno trovato niente di valore da rubare se non vecchie scenografie. Uno spavento per la vicepresidente della società sportiva Cresco, Tamara Cantini, che vuole correre ai ripari: "Dovrò far blindare le porte – spiega – e mettere le grate per evitare altri episodi simili". "Il vandalismo regna da queste parti - spiega Cantini -, dalle bottiglie rotte trovate in pista, a persone che dormono sulle gradinate o sul palco". Il pattinaggio a Riglione è da sempre un punto di riferimento per il quartiere. "Abbiamo 100 atleti, siamo in cima alle classifiche e ci alleniamo nonostante la pista sia all’aperto, sotto l’acqua e al gelo, senza tregua", spiega Cantini e l’episodio del tentato furto e danneggiamento ai locali non spegne certo la passione per il pattinaggio. "In futuro, ci piacerebbe – continua la vicepresidente -, avere due piste, di cui una al coperto. Tutte le altre società, al pari dei nostri numeri, hanno almeno una seconda pista, ma dal punto di vista sportivo, non ci manca niente". Sarà difficile risalire agli autori del gesto, e non ci sono telecamere che hanno ripreso la scena; intanto, comunque, è stata fatta denuncia alle forze dell’ordine.