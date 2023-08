"Telecamere, task force e security" Scatta l’esposto con 150 firme

PISA

Un esposto con 150 firme. L’ha presentato in Procura proprio nei giorni scorsi il Comitato di quartiere Le Stazioni, anche in seguinto ai recenti scontri tra bande di pusher. "Circa 150 firme raccolte – spiegano dal Comitato – per denunciare situazioni non sono più accettabili soprattutto dopo l’incendio accaduto nei magazzini di via Vespucci. Ribadiamo la necessità di vietare la vendita di alcolici in bottiglia nei minimarket della zona stazione e zone limitrofe, il rispetto delle norme igienico sanitarie anche in relazione alla conservazione e alla vendita dei cibi, una task force (come chiesto dal sindaco Michele Conti, in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ndr) composta da personale interforze che pattugli in modo continuativo la zona e prevenga le azioni di spaccio e le risse in zona".

"Riteniamo sia utile – continuano – potenziare il sistema di videosorveglianza integrandolo con sistemi privati da incentivare con risorse dedicate. Abbiamo indirizzato l’esposto anche alla direzione generale della Asl perché assistiamo dalle finestre dei nostri palazzi ad una gestione delle merci non in regola con le normative. Abbiamo avuto modo di evidenziare le problematiche della zona anche in Prefettura anche se non direttamente alla Prefetta che contiamo di incontrare a settembre. Restiamo in attesa di vedere gli atti concreti di controllo e verifica rispetto alle normative di sicurezza nei negozi presenti in zona dopo l’incendio dei giorni scorsi, il numero dei magazzini che svolgono attività al dettaglio è impressionante in questa zona e il rischio di nuovi incendi con conseguenze peggiori è sempre all’ordine del giorno".