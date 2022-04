Sant'Anna e STMicroelectronics a confronto sulle nuove tecnologie

Pisa, 24 aprile 2022 - Un'occasione di confronto e e incontro tra Università e impresa. Tema: le tecnologie del futuro.

Martedì 26 aprile a partire dalle 9.30 (ora italiana) sei tra docenti e ricercatori della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa presenteranno alcune delle principali attività di ricerca di frontiera condotte nei tre Istituti di Ingegneria (BioRobotica, Intelligenza Meccanica, TeCIP - Tecnologie della Comunicazione, Informazione, Fotonica) a una platea di ricercatori e tecnici, da tutto il mondo, di STMicroelectronics. L’evento è promosso e rivolto ai quasi 800 componenti della Technical Staff, la community di ST a cui accedono ricercatori e tecnici che, oltre a possedere un knowhow distintivo, sono impegnati in attività di condivisione delle loro conoscenze per favorire l’innovazione all’interno e all’esterno della società.

I partecipanti avranno la possibilità di seguire una sessione di presentazioni su temi quali la robotica soft, il tatto artificiale, i sensori fotonici, la realtà virtuale e aumentata, i sistemi fotonici integrati, l’affidabilità di sistemi ciberfisici dotati di intelligenza artificiale.

Ad aprire la sessione di lavoro Sabina Nuti, Rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna, Paolo Dario, Professore emerito della Scuola Superiore Sant'Anna, Alessandro Cremonesi, Chief Innovation Officer di STMicroelectronics.

L’obiettivo dell’incontro è favorire lo scambio reciproco di conoscenze, nell’ambito di una collaborazione tra le due realtà di eccellenza, dopo una serie proficua di incontri già condotti a livello nazionale, per contribuire, in maniera congiunta e da protagonisti, allo sviluppo scientifico e tecnologico del prossimo futuro.

Temi di ricerca avanzati saranno esposti da Giorgio Buttazzo, Antonella Bogoni (Istituto di Tecnologie della Comunicazione, Informazione, Fotonica / Institute of Communication Information and Photonics Technologies -TeCIP), Marco Fontana, Fabrizio Di Pasquale (Istituto di Intelligenza Meccanica - Institute of Mechanical Intelligence), Calogero Oddo, Matteo Cianchetti (Istituto di BioRobotica - BioRobotics Institute).