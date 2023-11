Tecnico della vendita . Si vuole un addetto

Tirocinii per tecnico della vendita e della distribuzione: azienda di Pisa cerca un persona con disabilità L.6899 commerciale junior. L’addetto sarà impiegato nelle seguenti attività: in accordo con l’area commerciale ricerca di lead e produzione di liste specifiche, per segmenti di mercato e tipologie di servizi e prodotti, di potenziali clienti da contattare; gestione e aggiornamento del database clienti aggiungendo quotidianamente le informazioni sia a livello anagrafico che di trattativa; supporto ai commerciali interni nell’attività diretta di contatto di potenziali clienti (invio email, contatto telefono, appuntamenti, incontri fisici, video call) al fine di apprendere sul campo come presentare servizi e prodotti ad un primo contatto. Requisiti necessari: buona conoscenza lingua inglese. Info: Info da Informagiovanivaldera.it.