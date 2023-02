Tecnici e macellai Cosa si richiede

Manutentore Generico e Sicurezza

Pisa - Ospedaletto

Azienda operante nel settore della sicurezza, con sede ad Ospedaletto, cerca giovane tecnico da formare, proveniente da Istituti professionali eo tecnici. Valuta anche personale più esperto.

Ecco le caratteristiche richiesta dall’azienda: capacità di lavorare in team, non essere daltonici e non soffrire di vertigini.

Stipendio di partenza euro 1.300 euro più rimborsi pasti per trasferte fuori dal Comune di Pisa.

Macelleria

Vecchiano

Una nota azienda Agricola Comune di Vecchiano ricerca aiutante per la macelleria. Una persona da formare secondo le esigenze dell’attività. Garantita adeguata formazione ed assunzione con contratto di apprendistato per i giovani. Si valutano anche figure più esperte. Gradite figure di zona.