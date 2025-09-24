Teatro Verdi, torna la pace. Assunti i lavoratori precari: "Grazie per il sostegno"

Il cielo sopra il teatro Verdi torna sereno. Dopo la minaccia di sciopero delle maestranze in occasione dell’apertura della stagione lirica con il debutto del "Macbeth" la vertenza sindacale è rientrata grazie alle stabilizzazioni assicurate dal presidente della Fondazione Teatro di Pisa, Diego Fiorini, dei lavoratori precari che, scrivono in una lettera aperta le rappresentanze sindacali unitarie, "da anni tengono in vita il nostro teatro: dietro ogni spettacolo, ogni prova, ogni sipario che si apre, ci sono persone che hanno dato energia, competenza e passione senza la certezza del domani e che oggi, finalmente, potranno guardare al futuro con più dignità e serenità". Secondo le rsu del "Verdi" "questa non è soltanto la nostra vittoria, ma una conquista della città intera: di chi ama il teatro, del pubblico che ci sostiene, delle istituzioni che hanno creduto in noi, e anche dei nostri colleghi in pensione, che non hanno mai smesso di sentirsi parte di questa famiglia e che ci hanno incoraggiato nei momenti più duri". Perché, concludono, "difendere il lavoro significa difendere la cultura e il valore di una comunità". Inoltre, i sindacati, subito dopo la sigla dell’accordo sottoscritto con Fiorini, avevano fatto sapere che con l’intesa "è stata fatta chiarezza sui punti critici della gestione del teatro e risolte le situazioni occupazionali" oltre ad avere ricostituito "la pianta organica, stabilizzato il personale precario, rivalorizzato il clima interno".

Esulta anche la lista civica della sinistra radicale Una città in comune per la conclusione positiva della vertenza sottolineando che "grazie alla mobilitazione dei lavoratori i vertici della Fondazione Teatro procedendo alle stabilizzazioni già decise da tempo e che il nuovo direttore generale aveva cancellato nelle scorse settimane e il mantenimento dei livelli occupazionali sia per il personale tecnico sia per quello in sala". Tuttavia il gruppo politico avverte che sono "molteplici le criticità riguardano il teatro cittadino a partire dalla moltiplicazione delle consulenze ad hoc, alla trasparenza su numerose operazioni che i vertici della Fondazione stanno portando avanti come la costituzione di una società in house, al clima generale che si è instaurato con il nuovo direttore, Alessandro Ferrari, ed è necessario aprire un dibattito pubblico in città sulle politiche culturali, sul futuro del teatro a partire dalla necessità di agevolate, valorizzare e adeguatamente finanziare le realtà indipendenti che si sforzano di rompere un muro culturale sempre più assuefatto a direttive di potere, e le condizioni degli operatori dello spettacolo che vivono una vita di precariato".