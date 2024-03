Teatro "Sodalizio vincente"

PISA

L’arte e la cultura in un sodalizio vincente con la realtà sociale e commerciale, in un’ottica comune di valorizzazione delle eccellenze del territorio. Siglato ieri mattina l’accordo tra il Teatro Nuovo e Confesercenti Pisa, un connubio che permetterà ai cittadini ma anche ai turisti e ai fruitori del tessuto commerciale della zona della Stazione di avere reciproci vantaggi: la collaborazione infatti prevede uno sconto del 10% sui servizi offerti da Confesercenti agli iscritti al Teatro Nuovo. L’associazione di categoria si pone da sempre come obiettivo il supporto sindacale e collaborativo, con servizi di Patronato e Caf, erogati tramite il Patronato Epasa-Itaco e il Caaf sicurezza fiscale. La firma della collaborazione è avvenuta tra Carlo Scorrano, direttore artistico del Teatro Nuovo e Claudio Del Sarto, responsabile provincia di Pisa per Confesercenti Toscana. "Siamo lieti di aprire il nostro teatro ad un’altra importante realtà del tessuto cittadino, in un percorso già avviato di relazione che si sviluppa attraverso l’accordo con un’associazione come Confesercenti - ha affermato Scorrano - che ringraziamo per la collaborazione preziosa per noi al fine di aprirci al tessuto commerciale della città. Oltre al supporto sindacale e collaborativo, abbiamo riservato a tutti gli iscritti al Teatro Nuovo di Pisa una sconto del 10 % sui servizi di Patronato e Caf (modello 730, servizio di assegno unico ecc.. ) che eroghiamo tramite il nostro Patronato Epasa - Itaco ed il nostro CAAF sicurezza fiscale che si trovano in Via San Martino Nr. 1 presso la sede di Confesercenti Pisa".

La collaborazione non si ferma all’aspetto pratico, ma diventa un volano per arricchire reciprocamente le proprie attività e progettualità, anche nella prospettiva di un costante miglioramento della qualità della vita della zona dove il teatro agisce, la Stazione ferroviaria pisana, una zona in fase di rigenerazione, nella quale ancora molti progressi sono in fase di attuazione. Una "missione" quella di Confesercenti ricordata nelle parole di Del Sarto: "La valorizzazione delle eccellenze del territorio è una mission condivisa con il teatro: anello di congiunzione che ci permette di lavorare per la riqualificazione dell’area cittadina, e delle problematiche associate a questo. La realtà del Teatro Nuovo è anche quella di un punto di presidio sociale cittadino, anche per questo siamo felici di poter fare la nostra parte in questo percorso".

Alessandra Alderigi