"Teatro Rossi a un privato, a quali garanzie?"

"Nella città che costruiremo, finalmente si smetterà di ignorare le realtà associative e culturali attive e di voltare le spalle alle esperienze più vitali del territorio. Coinvolgimento e partecipazione sono le parole d’ordine del nostro progetto per Pisa". Paolo Martinelli, candidato sindaco del centrosinistra coglie l’occasione del recente affidamento del teatro Rossi a una gestione privata, da parte dell’agenzia del Demanio, per delineare la sua idea di amministrazione anche per la cultura. "Molti conoscono il Teatro Rossi, il più antico della città - aggiunge l’ex presidente provinciale delle Acli - grazie al lavoro e alla cura degli attivisti del Teatro Rossi Aperto, che ne hanno fatto per 8 anni uno spazio vivo e vitale, dimostrandone l’enorme potenzialità".

Da qui la critica implicita la centrodestra: "Se ne poteva fare - osserva Martinelli - un vero teatro della città se le istituzioni pisane avessero pensato di acquisirne la proprietà e immaginare un percorso di riapertura partecipato, come suggeriva l’esperienza di autogestione. Invece si è scelta la strada dell’affidamento a una gestione privata, alla Gds Art Management di Sassari, per i prossimi 30 anni, con un canone annuo di 24 mila euro, un importo minimo per un bene come il Teatro Rossi. Ci auguriamo ovviamente che sia un progetto affidabile, per il bene della città, ma restano domande fondamentali senza risposta: l’impresa assegnataria è in grado di sostenere le spese di ristrutturazione e messa in funzione? Sono previsti altri soggetti o enti finanziatori? È possibile conoscere il piano economico-finanziario con cui è stata assegnata la concessione? Si sente parlare e si legge di una società che sarà costruita ad hoc, alludendo a investitori locali e nazionali e a una ristrutturazione di cui non si conoscono elementi". Insomma, troppi punti ancora oscuri per il candidato sostenuto da Pd, Sinistra ItalianaVerdi, Sce e +Europa, che si esplicitano sostanzialmente nella preoccupazione principale: "Quale idea di cultura e teatro anima il progetto presentato? Possibile che questi punti non siano già delineati e che non sia possibile condividerli con la città? Chiedo pubblicamente all’amministrazione comunale un percorso trasparente e una discussione pubblica sul progetto che si è aggiudicato la gestione del Teatro Rossi".