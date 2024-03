Teatro Nuovo Pisa, in scena ‘Canto rovesciato’

Pisa, 11 marzo 2024 – Dalla Toscana, seguendo varie tracce, canti e voci di luoghi e storie diverse si incontrano e intersecano tra loro creando uno spettacolo corale di stupefacente bellezza musicale e ricchezza culturale. E’ tutto pronto per i Vincanto in scena con il concerto ‘Canto rovesciato’ venerdì 15 marzo alle 21 al Teatro Nuovo di Pisa in piazza della Stazione. Lo spettacolo fa parte della rassegna di musica del Teatro pisano ‘Calendario Popolare’. ‘Canto rovesciato’ è un viaggio tra storie – di donne, soldati coscritti, partigiani, lavoratori sfruttati, migranti e carcerati – tutte intrecciate fra di loro al punto da far perdere le tracce dei rispettivi confini geografici, tematici e temporali. “Rovesciare – spiega la compagnia – significa portare verso l’esterno tutto ciò che in genere rimane all’interno: il canto popolare, per sua natura, tende a raccontare tutta quella storia che non viene narrata nei canali ufficiali, porta fuori la voce del popolo, la voce di un passato che ancora riecheggia nel nostro presente, se solo riusciamo a prestare attenzione”. Canto Rovesciato nasce dalla rete dei gruppi musicali Vincanto ed AliCanti e dalle persone appassionate di canto corale che queste due realtà hanno incontrato e con cui hanno finora scambiato saperi e piaceri, oltrepassando i confini regionali e sbarcando anche all’estero. Biglietti: Intero 15 euro; ridotto convenzionati Soci Coop, Arci. Casa della Donna, Arnera, Confcommercio, Uicpi 13 euro; ridotto studenti e dipendenti Università di Pisa 10 euro; ridotto giovani con età inferiore ai 18 anni 10 euro. Botteghino del teatro aperto martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00 e a partire da un'ora prima dell'inizio degli spettacoli. Prevendite online: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/canto-rovesciato-i-vincanto

M.B.