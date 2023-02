Teatro Nuovo, che passione

Una piazza riqualificata e una ripartenza con un ricco cartellone: sono gli ingredienti della stagione in partenza del Teatro Nuovo di Pisa, che apre le sue porte ad un pubblico più che mai variegato, proprio in concomitanza con il rifacimento della Piazza della Stazione adiacente alla sede. Un ventaglio di eventi, 60 in totale, che racchiudono non solo teatro contemporaneo, per bambini e la world music di Calendario Popolare, ma anche due novità: la rassegna di danza dal titolo ‘Emozionarsi in Danza’ a cura di Con.Cor.D.A., con la direzione artistica di Flavia Bucciero, e la rassegna di stand up comedy a cura della Locura e diretta da Simone Spatuzza. "Ringraziamo innanzitutto il Dopolavoro Ferroviario per averci affidato nuovamente la gestione del Teatro Nuovo, Fondazione Pisa e Unicoop Firenze per sostenerci ogni anno e tutte le associazioni del territorio che ci supportano- ha affermato il direttore artistico del Teatro Nuovo, Carlo Scorrano, che ha aggiunto- il teatro contemporaneo è una dimensione di narrativa attraverso cui si manifestano culture, idee e realtà diverse: è un ambiente di scambio dove attori ed interpreti interagiscono con il pubblico generando forme di intrattenimento inclusivo". Dopo la serata di inaugurazione, avvenuta la scorsa settimana, e che ha registrato il tutto esaurito, l’associazione Binario Vivo si prepara ad accogliere venerdì 17 febbraio alle 21 il concerto di Orientale Sicula, con Francesco Salvadore e Angelo e Domenico Montalbano. Nome di punta della primavera 2023 Silvia Gallerano con lo spettacolo ‘La Merda’ (Frida Khalo Production), grazie al quale si è aggiudicata il The Stage Award 2012 come Best Solo Performance, ora al suo X anniversario tour. Grande ritorno invece di un’altra interprete e regista pluripremiata, Marta Cuscunà, con ‘La semplicità ingannata’. La rassegna "Emozionarsi in Danza" a cura di Flavia Bucciero si apre venerdì alle 21 con "LA NONA. Quel che resta di noi e della terra", lo spettacolo costruito sulle note della IX Sinfonia di L.W. Beethoven "La danza è metamorfosi e ci accompagna in tutte le trasformazioni che viviamo nelle comunità come cittadini del mondo", spiega la direttrice artistica, Flavia Bucciero. Infine, la rassegna di Stand up comedy de La Locura si aprirà il 19 febbraio alle 21 con ‘Crossover’ di Daniele Tinti; La soddisfazione di Simone Spatuzza: "A livello nazionale stiamo andando benissimo, ma il teatro Nuovo è l’unico che riesce sempre a dare spazio alle novità".

Alessandra Alderigi