Teatro "I silenzi di Aurora"

Omaggio a Sandra Milo al Teatro di Vicopisano, l’11 marzo, giorno del suo compleanno, nel borgo dove ha vissuto ed era tornata recentemente. Sarà proiettato un corto del regista Massimo Corevi, la serata nasce da una collaborazione tra Amministrazione e Associazione Lungofiume. Non poteva mancare un omaggio speciale per lei, nel borgo che l’ha vista crescere e sbocciare in tutto il suo talento e in tutta la sua bellezza. E così lunedì alle 21:15, per merito dell’Associazione Lungofiume di Cascina, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, sarà ricordata questa grande attrice al Teatro di Via Verdi, con amore, grazie al cinema, e con parole e immagini d’amore, quelle di chi l’ha conosciuta e le ha voluto bene. "Sarà proiettato il corto ’I silenzi di Aurora’ - spiega il Sindaco Matteo Ferrucci - del regista Massimo Corevi - che ringraziamo tanto come Amministrazione - un film girato anche nel nostro Comune. Era la seconda volta che Sandra Milo tornava qui, la incontrammo nel 2021, con l’Assessora Fabiola Franchi, in una pausa delle riprese Villa Rita, a Noce - continua Ferrucci - la prima volta era stata nel 2019, in occasione della Festa Medievale, quando poté di nuovo abbracciare la sua amica di una vita, Gioconda Rosati, e rivedere quella che un tempo era la sua casa.

Furono momenti molto commoventi anche per Francesco Tucci - conclude il Sindaco - uno dei figli di Gioconda, che quando, circa tre anni fa, ha perso la madre, ci ha rivelato che lei e Sandra si erano sentite, con affetto, fino all’ultimo". Nel corto, episodio pilota della serie tv "Il Visionario", di Corevi, Sandra Milo recitava con Massimo Dapporto, Marco Gistri e Benedetta Giuntini.

"Candore, dolcezza, attenzione a tutti, ascolto e molta semplicità, Sandra aveva doti naturali di relazione con chiunque incontrasse - interviene l’Assessora Franchi - aveva parole giuste e delicate per chiunque la fermasse o le chiedesse un autografo. Quando è stata a Vicopisano era veramente un piacere stare in sua compagnia e sentire la sua genuinità e la sua autenticità di persona. Non era mai personaggio. Grazie ancora a Corevi e a Lungofiume per questa serata". La partecipazione è gratuita, la prenotazione è obbligatoria (e valida solo in presenza di risposta): tramite email, [email protected], e tramite messaggio WhatsApp al numero del Comune, 366/8301788. Sarà una serata di cinema, arte, cultura, ricordando Sandra Milo non potrebbe essere altrimenti.