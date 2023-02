Team Deri Sla porta a Cascina ‘Tito Scandaglio’

Un’occasione per divertirsi, stare insieme e realizzare sogni: sono già quasi esauriti i biglietti per il "Tito Scandaglio Show", lo spettacolo all’insegna delle risate e del divertimento il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione Team Deri SLA, grazie alla compagnia teatrale ‘I Grulli Parlanti’ e al contributo dell’amministrazione comunale di Cascina. L’appuntamento è per venerdì 3 marzo alle 21.30 alla sala piccola della Città del Teatro. "Come associazione puntiamo a realizzare i sogni di chi è affetto da SLA – ha spiegato la presidente Stefania Mazzucchi –stavolta il sogno è il nostro, ovvero quello di acquistare un pulmino attrezzato esclusivamente per trasportare i malati di SLA. Non volevamo un’ambulanza, nella quale il paziente deve stare sdraiato su una barella, ma un mezzo sul quale la persona possa stare sulla propria sedia a rotelle godendosi anche il viaggio e il panorama che lo circonda". "Arriviamo a questo evento partendo da un’azione di ascolto – ha aggiunto Giulia Guainai, assessora ai rapporti con l’associazionismo –le mie deleghe mi hanno portato a incontrare diverse realtà del territorio tra cui il Team Deri SLA, associazione cascinese che qui ha la sede nonostante operi ben oltre i confini comunali e provinciali. Di questa splendida realtà fanno parte anche medici importanti come il dottor Malacarne, sempre presente a queste iniziative". Per la compagnia ‘I Grulli Parlanti’ è intervenuto l’attore Roberto Colombi. "Questo gruppo nasce negli anni Novanta da alcuni genitori che a scuola hanno inscenato uno spettacolo per i propri figli. Siamo un gruppo ‘molto’ amatoriale, da qui il nome goliardico della compagnia. Nel corso degli anni c’è chi si è avvicinato e chi, come nel caso del nostro Lori (malato di SLA), si è dovuto allontanare, ma la coesione è la nostra forza. I nostri spettacoli non hanno un biglietto d’ingresso ma prevedono un’offerta libera destinata sempre a iniziative di scopo sociale e benefico: la nostra ricompensa come attori amatoriali è il divertimento e l’entusiasmo di chi ci viene a vedere".

A.A.