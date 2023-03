TD Group Italia guida la transizione digitale e si consolida sul mercato

Il presidente di TD Group Italia Valterio Castelli

Pisa, 13 marzo 2023 – Prosegue in modo positivo il percorso di crescita di TD Group Italia, realtà di riferimento nell’offerta di servizi ICT e impegnata da oltre 20 anni per favorire la transizione digitale, che archivia il 2022 con un fatturato di 15 milioni di euro, in crescita del 36% rispetto all’anno precedente. Numeri importanti per la società pisana specializzata nel campo dell’information technology, che conferma inoltre una forte propensione nell’investire sulla crescita delle giovani generazioni: sono stati infatti ben 23 gli under 30 assunti durante gli ultimi 12 mesi (oltre il 30% sul totale dei nuovi ingressi), che portano TD Group a superare ampiamente i 270 tra dipendenti e collaboratori, dislocati in 4 sedi in Italia.

“Il 2022 per noi ha rappresentato un po’ un anno spartiacque, in cui abbiamo affiancato sempre di più brand e aziende in qualità di partner tecnologico, con la mission di offrire consulenza e servizi di altissimo livello – afferma Valterio Castelli, presidente di TD Group Italia –. I risultati ci confermano che la strada intrapresa è quella corretta e che le nostre tecnologie proprietarie, su tutti la suite MIDA, possono diventare davvero risorse preziose per tante realtà che mirano a dematerializzare procedure e processi di business, al di là del mondo legato alla Pubblica Amministrazione, che presidiamo davvero come leader di mercato ormai da anni”.

Realtà operanti in ambito pubblico (in particolare nella sanità e giustizia) e aziende private di vari settori tra cui automotive, produzione e ricerca sono, infatti, solo alcuni dei clienti che hanno scelto di affidarsi a TD Group Italia, che a un’offerta sviluppata per fornire le migliori soluzioni di mercato, abbina anche analisi, progettazione e sviluppo di servizi su misura per adeguarsi alle esigenze dei clienti. Tra gli esempi di lavori virtuosi della società di information technology vi è certamente “PdA Cancelleria Telematica”, un progetto sviluppato per la Regione Toscana e nato per permettere l’accesso digitale al Processo Civile Telematico, che solo nel 2022 ha registrato oltre 30.000 utenti censiti e quasi 1.000.000 di accessi, a riprova della sicurezza e della qualità della realtà pisana.

“Alla base del nostro lavoro c’è uno studio attento del mercato che ci circonda, che ci permette di mettere a disposizione competenze di alto livello a beneficio di tutti gli attori coinvolti nel nostro business – conclude Castelli – In tal senso, credendo fortemente nell’importanza di trasmettere queste conoscenze, la società è anche sponsor di un master in BIG DATA dell’Università di Pisa”.