"Tavola salata". Il carrello costa 566 euro in più

Si spende si più. E non poco. Coldiretti rileva come la tavola sia sempre più salata per le persone: i cittadini nel 2023 hanno speso di più per mettere nel carrello pane, pasta, carne, frutta, verdura e bevande rispetto al 2022. Ben 566 euro contro i 494 dell’anno prima, per acquistare sostanzialmente la solita quantità di prodotti a fronte di una inflazione annuale dei beni alimentari e delle bevande analcoliche del 9,6%. "In due anni ogni famiglia della nostra regione ha dovuto pagare poco più di mille euro per rispondere ai normali bisogni alimentari. Uno sforzo che ha destabilizzato le economie di molti nuclei che hanno dovuto fare molte rinunce", spiega Letizia Cesani, Presidente Coldiretti Toscana